Il governo sta lavorando per trovare una soluzione che coinvolga gli idonei e i comuni in dissesto, dopo l’intervento del senatore di Fratelli d’Italia che ha portato all’attenzione dell’esecutivo la questione del Fondo di anticipazione liquidazione. Si cercano intese condivise con l’Anci per affrontare la situazione e trovare un percorso praticabile. La discussione si focalizza sulle modalità di intervento e sulle risorse disponibili.

Il governo è al lavoro per cercare una soluzione che riguardi gli idonei e i comuni in dissesto, dopo l’impegno del senatore Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia di portare all’attenzione dell’esecutivo la questione del Fondo di anticipazione liquidazione. La questione del Fal. Il fondo di anticipazione liquidazione è il prestito che lo Stato dà ai Comuni in dissesto per pagare i debiti. Con le nuove normative il percorso di rientro sarebbe accelerato con il rischio di dover inserire in bilancio delle poste troppo alte, anche se in dieci anni. Leggi anche Idonei dei concorsi: da Fratelli d'Italia l'impegno per il reclutamento nella pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il governo al lavoro per idonei e comuni in dissesto: si cerca una soluzione condivisa con Anci

Articoli correlati

Emergenza personale nei Comuni: il caso Caino e la soluzione “taglia-burocrazia” degli elenchi idoneiIl Comune bresciano simbolo della crisi di organico negli enti locali: dagli uffici vuoti alla soluzione operativa degli elenchi idonei ASMEL 17.

Leggi anche: Bimbo con gravi ustioni: la famiglia cerca una soluzione alternativa al Monaldi

Una raccolta di contenuti su Il governo al lavoro per idonei e...

Temi più discussi: Donne in Comune, Sindache cresciute di 8 volte in 40 anni: sono 1.187; Welfare, a rischio i servizi alla non autosufficienza. ANCI Piemonte: Lavorare per adeguare contratti lavoratori consorzi socioassistenziali; Cuneo tra i Comuni scelti per la sperimentazione nazionale ANCI contro lo sfruttamento lavorativo; Finanza locale: ANCI Lazio, qualificata e ampia partecipazione al webinar sulle leggi di bilancio regionale e nazionale.

Pressing sul governo per i rincari, al lavoro sulle misureEsclusa al momento una sforbiciata alle accise sui carburanti con il meccanismo 'mobile', il governo è al lavoro per fronteggiare la fiammata dei prezzi con rincari estesi in tutti i settori: dai tras ... ansa.it

Regioni e Anci scrivono al Governo: Affrontare precariato nelle PALa problematica del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni è oggetto di una lettera che il Presidente dell’Anci, Piero Fassino, e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province ... quotidianosanita.it

Sono 96 le posizioni aperte - di cui 26 volontari con basso reddito - con il nuovo bando del Servizio civile universale, che dovranno collaborare in 6 progetti diversi del network di Anci Umbria. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi - facebook.com facebook

La Sala Piccardo di Anci Liguria ha ospitato oggi un importante momento di confronto dedicato alla prevenzione e ai #correttistilidivita, mettendo al centro il ruolo fondamentale delle #scuole. La notizia anciliguria.it/newsbox/salute… x.com