Porsche presenta la Cayenne Coupé elettrica, disponibile con tre motorizzazioni, tra cui una versione Turbo da 1.156 cavalli. La vettura, che segue la versione SUV, si caratterizza per linee più snelle e un’ambizione sportiva. La versione Turbo si distingue per potenza e prestazioni elevate, mentre le altre motorizzazioni offrono diverse opzioni di autonomia e prestazioni. La gamma si rivolge a clienti interessati a un’alternativa a zero emissioni con elevate capacità di accelerazione.

Spazio e comfort della Cayenne, linee da 911: la filosofia che ha guidato Porsche nel disegno della Cayenne Coupé è quella di unire i pregi di due modelli ormai entrati nella storia della casa di Stoccarda in una vettura filante, aerodinamica ed elegante. Nella versione elettrica, la Cayenne Coupé guadagna efficienza aerodinamica a scapito dello spazio interno, specialmente nel bagagliaio, mantenendo inalterate le caratteristiche già riscontrate nella versione Suv: potenze straordinarie, guidabilità elevata e sensazione di trovarsi al volante di una sportiva vera, non di un semplice mezzo rialzato ad alte prestazioni. Già configurabile, la Cayenne Coupé elettrica base parte da 113. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche Cayenne Coupé: fino a 1.156 cavalli elettrici che incollano al sedile

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