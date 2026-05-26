Porsche Cayenne Coupé | fino a 1.156 cavalli elettrici che incollano al sedile
Porsche presenta la Cayenne Coupé elettrica, disponibile con tre motorizzazioni, tra cui una versione Turbo da 1.156 cavalli. La vettura, che segue la versione SUV, si caratterizza per linee più snelle e un’ambizione sportiva. La versione Turbo si distingue per potenza e prestazioni elevate, mentre le altre motorizzazioni offrono diverse opzioni di autonomia e prestazioni. La gamma si rivolge a clienti interessati a un’alternativa a zero emissioni con elevate capacità di accelerazione.
Spazio e comfort della Cayenne, linee da 911: la filosofia che ha guidato Porsche nel disegno della Cayenne Coupé è quella di unire i pregi di due modelli ormai entrati nella storia della casa di Stoccarda in una vettura filante, aerodinamica ed elegante. Nella versione elettrica, la Cayenne Coupé guadagna efficienza aerodinamica a scapito dello spazio interno, specialmente nel bagagliaio, mantenendo inalterate le caratteristiche già riscontrate nella versione Suv: potenze straordinarie, guidabilità elevata e sensazione di trovarsi al volante di una sportiva vera, non di un semplice mezzo rialzato ad alte prestazioni. Già configurabile, la Cayenne Coupé elettrica base parte da 113. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NEW 2027 Porsche Cayenne Coupé Electric - Interior and Exterior Walkaround
Notizie e thread social correlati
Porsche Cayenne Coupé elettrica, ispirata alla 911. Caratteristiche e prezziAl Salone di Pechino 2026 è stata presentata la nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica, che si ispira alla silhouette della 911.
Cayenne e Cayenne Turbo elettriche: le Porsche più potenti di sempreLe nuove versioni elettriche di Cayenne e Cayenne Turbo sono le più potenti mai realizzate dalla casa automobilistica.
Temi più discussi: Recensione Porsche Cayenne: ora è (anche) elettrica, ma la termica è ancora una buona scelta; Prova Porsche Cayenne Turbo Electric: presente e futuro dei SUV sportivi passa da qui; Porsche Cayenne Electric in prova: l'auto che sfida le leggi della fisica! - Video; PORSCHE CAYENNE 2026 | ANTEPRIMA su STRADA e PREZZI.
€79.900 Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid 680 CV Anno 07/2019 Km 92.000 Vettura MAI USCITA da garanzia ufficiale Porsche Approved valida fino al 03/2027. Info: 3477546186 verauto.net facebook
Porsche Cayenne Coupé Electric: prezzi e versioni dei tre allestimenti x.com
Porsche Cayenne Turbo reddit
Porsche Cayenne elettrica, debutta la versione Coupè dall’animo sportivoLa nuova versione di Porsche Cayenne, che prende spunto dal profilo della 911, si svela la mondo: ecco come è fatta. automobili10.it
Porsche Cayenne Coupé Electric: caratteristiche, prestazioni e prezzoAl Salone di Pechino debutta la nuova Porsche Cayenne Coupé Electric, la versione più sportiva della gamma elettrica di Porsche e, numeri alla mano, la Porsche di serie più potente di sempre. La base ... newsauto.it