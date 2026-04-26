Porsche Cayenne Coupé elettrica ispirata alla 911 Caratteristiche e prezzi

Al Salone di Pechino 2026 è stata presentata la nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica, che si ispira alla silhouette della 911. I due modelli Cayenne Coupé Electric condividono proporzioni distintive e sono dotati di tecnologie che permettono prestazioni elettriche avanzate. La vettura combina elementi stilistici riconoscibili e caratteristiche tecniche innovative, con prezzi ancora da annunciare.

Al Salone di Pechino 2026, Porsche ha presentato al mondo in anteprima mondiale la versione coupé della Porsche Cayenne elettrica, realizzata unendo la carrozzeria dall'aspetto ribassato del Suv con l'iconico profilo del tetto flyline della 911. I modelli coupé sono facilmente riconoscibili già dal montante A in poi, oltre che per il parabrezza progettato appositamente: "La linea del tetto leggermente inclinata scivola con eleganza sulle ampie fiancate dell'auto e conferisce alla Cayenne Coupé un carattere particolarmente sportivo", spiega Thomas Stopka, responsabile del design esterno di Porsche Style. La linea...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Porsche Cayenne Coupé elettrica, ispirata alla 911. Caratteristiche e prezzi New Porsche Cayenne Turbo Electric VS Porsche 918 Spyder Notizie correlate Porsche Cayenne S, lusso sportivo: caratteristiche e prezzi del Suv elettrico da 666 CvPorsche aggiunge alla propria gamma elettrica la nuova Cayenne S Electric, Suv che si posiziona tra la Cayenne Electric e il modello di punta, la... Leggi anche: "Cayenne elettrica e modelli termici col Dna Porsche" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Porsche Cayenne Coupé (2026), come è fatta la Turbo da 1.156 CV; Porsche Cayenne, debutta la versione Coupé: tutti i dettagli; Porsche Cayenne Coupé Electric: Cx più basso e autonomia in crescita - VIDEO | Quattroruote.it; Ispirata da un'icona: la nuova Cayenne Coupé Electric. Porsche Cayenne Coupé Electric: la nuova icona elettrica tra sportività e innovazioneNuova Porsche Cayenne Coupé Electric: design ispirato alla 911, autonomia fino a 669 km, tre versioni potenti e tecnologia avanzata ... megamodo.com Porsche Cayenne Coupé Electric: il Cx scende, l'autonomia aumenta - VIDEOVista dal vivo, di profilo pieno, devo ammettere che fa un certo effetto: pur essendo la declinazione coupé di una enorme SUV, leggi Porsche Cayenne Electric, questo nuovo derivato pare più una ... quattroruote.it Gazzetta Motori. . Al Salone di Pechino Porsche svela in anteprima mondiale la Cayenne Coupé elettrica, ma soprattutto presidia uno dei propri mercati principali, quello cinese, che é al tempo stesso uno dei più complessi in cui "navigare" al giorno d'oggi. E u - facebook.com facebook Porsche Cayenne Coupé Electric: evoluzione della specie x.com