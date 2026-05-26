Pordenone ricorda la strage di Mogliano Veneto | 37 anni ancora senza verità
Il 28 maggio 2026 si terrà una commemorazione pubblica a Pordenone per ricordare la strage di Mogliano Veneto, avvenuta 37 anni fa. L’evento si svolgerà alle 18:00 nella sala del Consiglio comunale. La strage ha causato la morte di tre giovani guardie giurate della “Vigile San Giorgio”. Nessuna indagine ha ancora portato a una verità definitiva sul caso.
Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la sala del Consiglio comunale della Città di Pordenone, si terrà la commemorazione pubblica della strage di Mogliano Veneto, in cui persero la vita tre giovani guardie giurate della “Vigile San Giorgio”.Nella notte tra il 28 e il 29 maggio 1989, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Strage Moby Prince: ultimo miglio complicato nella nebbia di 35 anni senza veritàDa oltre 30 anni, la vicenda della strage del traghetto Moby Prince resta irrisolta.
Friuli, 50 anni dal sisma: il Veneto ricorda le vittime e la ricostruzioneA cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, si ricordano le vittime e i momenti della ricostruzione.