A cinquant’anni dal terremoto che colpì il Friuli, si ricordano le vittime e i momenti della ricostruzione. Tra le persone coinvolte ci sono undici alpini provenienti dalla provincia di Treviso, deceduti sotto le macerie. Il Friuli ha avviato un percorso di ricostruzione che, nel tempo, è stato considerato un esempio nel settore. La commemorazione si svolge in varie località della regione, con eventi dedicati alla memoria e alla ricostruzione.

? Cosa scoprirai Chi erano gli undici alpini trevigiani rimasti sotto le macerie?. Come ha fatto il Friuli a trasformare il disastro in un modello?. Perché quel terremoto ha dato origine alla Protezione Civile italiana?. Quali legami profondi uniscono ancora oggi Veneto e Friuli?.? In Breve Oltre 900 vittime totali tra cui diversi cittadini veneti. Undici alpini trevigiani della Brigata Julia morirono sotto le macerie. Il disastro del 6 maggio 1976 portò alla nascita della Protezione civile. Modello di ricostruzione friulana diventato riferimento strutturale per l'intero Paese. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso vicinanza al Friuli in occasione del cinquantesimo anniversario della tragedia del 6 maggio 1976, ricordando il legame profondo tra i due territori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, 50 anni dal sisma: il Veneto ricorda le vittime e la ricostruzione

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