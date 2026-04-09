Da oltre 30 anni, la vicenda della strage del traghetto Moby Prince resta irrisolta. Tre commissioni parlamentari hanno indagato per cercare di ricostruire cosa accadde il 10 aprile 1991, quando il traghetto diretto da Livorno a Olbia si incendiò causando numerose vittime. Le indagini si sono concentrate su vari aspetti dell’incidente, ma ancora oggi non è stata fatta piena luce sui dettagli di quella notte.

Il lavoro delle tre commissioni parlamentari d’inchiesta per ricostruire la verità storica della strage del traghetto Moby Prince diretto da Livorno a Olbia è fondamentale nella ricostruzione di quanto accadde il 10 aprile 1991. Una strage con 140 vittime tra passeggeri e componenti dell’equipaggio senza scampo sul Moby Prince a fuoco. Le più piccole, le sorelline Ilenia, un anno, e Sara, cinque anni. Un solo superstite, Alessio Bertrand, componente dell’equipaggio. Una strage che è ferita rinnovata per Livorno, che non dimentica. Livorno che da allora, oggi col sindaco Luca Salvetti, porta avanti la ricerca di verità insieme alle famiglie delle vittime in prima linea, a partire da Luchino Chessa, figlio del comandante Ugo Chessa, con la moglie Maria Giulia Ghezzani tra le vittime della strage. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Strage Moby Prince: ultimo miglio complicato nella nebbia di 35 anni senza verità

Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittimeLe autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti...

Moby Prince: 35 anni fa la sciagura davanti al porto di Livorno. Stefania Saccardi: “Atto di giustizia ricordare le vittime”Alla vigilia del trentacinquesimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana avvenuta la...

Temi più discussi: Moby Prince, il ricordo delle vittime a 35 anni dalla strage ancora senza giustizia; Moby Prince, una statua nel ricordo della strage: via libera da Comune e Concessioni; Strage Moby Prince. Il 10 aprile a Livorno le celebrazioni per il 35esimo anniversario; Moby Prince: il programma del 35esimo anniversario della strage.

Moby Prince, una statua nel ricordo della strage: via libera da Comune e ConcessioniVerrà posizionata in uno spazio lungo la tratta autostradale a fianco dell’area archeologica di Luni. La proposta è stata lanciata da Fabio Andreazzoli: il fratello Marco ha perso la vita a bordo dell ... lanazione.it

Loris Rispoli, morto il leader della battaglia dei parenti delle vittime del Moby Prince «Ci ha insegnato come si lotta per la verità e la giustizia»È morto Loris Rispoli, che è stato presidente dell'Associazione 140, e a lungo protagonista della battaglia dei parenti delle vittime del Moby Prince. A darne notizia le associazioni dei familiari: ... leggo.it

Livorno si prepara a commemorare il 35° anniversario della strage del Moby Prince, il disastro avvenuto la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto cittadino, in cui persero la vita 140 persone. Una ferita ancora aperta per la città e per l’intero Paese. - facebook.com facebook