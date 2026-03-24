L’iter autorizzativo per il ponte sullo Stretto di Messina potrebbe concludersi entro l’estate del 2026, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società responsabile del progetto. La procedura, attualmente in fase avanzata, si avvicina alla sua conclusione, aprendo la possibilità di avviare i lavori entro la fine del prossimo anno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Iter autorizzativo verso la conclusione entro l’estate. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, l’iter di approvazione del progetto potrebbe concludersi entro la fine dell’estate 2026. Questo traguardo consentirebbe l’avvio concreto dei lavori nell’ultimo trimestre dello stesso anno, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legge attualmente in esame e delle attività già svolte. Le dichiarazioni in Senato. Durante un’audizione alla Commissione Ambiente del Senato, nell’ambito della discussione sul disegno di legge relativo ai Commissari straordinari e alle concessioni, Ciucci ha ribadito la fattibilità delle tempistiche indicate, sottolineando che il provvedimento include anche disposizioni specifiche sul Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto: possibile avvio dei lavori entro fine 2026

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