Durante il ponte di maggio, alcuni castelli del Torinese saranno aperti gratuitamente ai soci FAI, tra cui il castello di… È possibile visitare anche i giardini aperti al pubblico, tra cui quelli di… Inoltre, si svolgeranno visite poetiche tra gli alberi in diverse location della zona. Le aperture e le attività sono gratuite per i soci FAI, con orari e modalità disponibili sui siti ufficiali.

? Punti chiave Quali castelli del Torinese aprono gratuitamente per i soci FAI?. Dove si può partecipare a una visita poetica tra gli alberi?. Come prenotare le visite guidate obbligatorie per il weekend?. Quali sono i prezzi per esplorare i parchi storici piemontesi?.? In Breve Villa Il Meleto ad Agliè apre il 31 maggio e il 2 giugno a 8 euro.. Castello delle Quattro Torri ad Arignano offre visite guidate il 31 maggio e 2 giugno.. Castello e Parco di Masino a Caravino costano 15 euro con gratuità per soci FAI.. Casa Lajolo a Piossasco propone visita poetica il 31 maggio alle ore 17.. Il ponte della Festa della tra il 31 maggio e il 2 giugno porterà i visitatori tra le mura storiche del Torinese con l’apertura di numerose dimore, fortezze e giardini d’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di maggio: castelli e giardini aperti nel Torinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anzio and Castel Gandolfo, Italy | Emperor Nero's Birthplace, WWII Beach and The Pope's Palace

Notizie e thread social correlati

Torri, fortezze e giardini storici: la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugnoDurante il ponte del 2 giugno, i castelli del Piemonte apriranno le loro porte al pubblico con visite guidate, eventi e iniziative speciali.

Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta nel Torinese: dove fare un viaggio nella meravigliaDurante le festività pasquali nel Torinese, torna l'iniziativa Castelli Aperti, che permette di visitare numerose dimore storiche sparse sul...

Temi più discussi: Cosa fare e dove andare per il ponte del 2 giugno in famiglia; Cosa fare per il ponte del 2 giugno 2026 a Milano, dove andare e come festeggiare; Roma, incendio su via Salaria: fumo nero e forti esplosioni sotto il ponte di Prati Fiscali; Castello di Sirmione gratis: ecco come entrare.

Torri, fortezze e giardini storici: la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugnoCon l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimo ... torinotoday.it

Guidando dalla Norvegia al sud della Francia la prossima settimana. Consigli su luoghi da vedere ed esperienze cercati! reddit

Castelli Aperti, gli appuntamenti del 31 maggio e del 2 giugno nella GrandaDimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni ... cuneodice.it