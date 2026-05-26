Ponte di maggio | castelli e giardini aperti nel Torinese

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte di maggio, alcuni castelli del Torinese saranno aperti gratuitamente ai soci FAI, tra cui il castello di… È possibile visitare anche i giardini aperti al pubblico, tra cui quelli di… Inoltre, si svolgeranno visite poetiche tra gli alberi in diverse location della zona. Le aperture e le attività sono gratuite per i soci FAI, con orari e modalità disponibili sui siti ufficiali.

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? Punti chiave Quali castelli del Torinese aprono gratuitamente per i soci FAI?. Dove si può partecipare a una visita poetica tra gli alberi?. Come prenotare le visite guidate obbligatorie per il weekend?. Quali sono i prezzi per esplorare i parchi storici piemontesi?.? In Breve Villa Il Meleto ad Agliè apre il 31 maggio e il 2 giugno a 8 euro.. Castello delle Quattro Torri ad Arignano offre visite guidate il 31 maggio e 2 giugno.. Castello e Parco di Masino a Caravino costano 15 euro con gratuità per soci FAI.. Casa Lajolo a Piossasco propone visita poetica il 31 maggio alle ore 17.. Il ponte della Festa della tra il 31 maggio e il 2 giugno porterà i visitatori tra le mura storiche del Torinese con l’apertura di numerose dimore, fortezze e giardini d’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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