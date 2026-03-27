Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta nel Torinese | dove fare un viaggio nella meraviglia
Durante le festività pasquali nel Torinese, torna l'iniziativa Castelli Aperti, che permette di visitare numerose dimore storiche sparse sul territorio regionale. L'evento si svolge sia a Pasqua che a Pasquetta, offrendo l'opportunità di accedere a diverse residenze storiche aperte al pubblico durante questi giorni. La rassegna invita i visitatori a scoprire le bellezze architettoniche e culturali delle strutture coinvolte.
Castello e ville con giardinetti romantici, camelie, tulipani e ciliegi giapponesi con i fiori che si trasformano in soffici “nuvole rosa” Torna una nuova edizione di Castelli Aperti, rassegna che invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale. Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 5 e 6 aprile, segnano l’avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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