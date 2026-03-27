Durante le festività pasquali nel Torinese, torna l'iniziativa Castelli Aperti, che permette di visitare numerose dimore storiche sparse sul territorio regionale. L'evento si svolge sia a Pasqua che a Pasquetta, offrendo l'opportunità di accedere a diverse residenze storiche aperte al pubblico durante questi giorni. La rassegna invita i visitatori a scoprire le bellezze architettoniche e culturali delle strutture coinvolte.

Castello e ville con giardinetti romantici, camelie, tulipani e ciliegi giapponesi con i fiori che si trasformano in soffici “nuvole rosa” Torna una nuova edizione di Castelli Aperti, rassegna che invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale. Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 5 e 6 aprile, segnano l’avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta nel Torinese: dove fare un viaggio nella meraviglia

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