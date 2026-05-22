L’Italia sta vivendo un episodio di caldo insolito, con temperature superiori alla media che dureranno fino a metà settimana grazie a un anticiclone subtropicale. Tuttavia, nel fine settimana si attendono cambiamenti significativi, con la possibilità di temporali e un calo delle temperature dovuto all’ingresso di aria più fresca. Questi fenomeni potrebbero interessare tutto il territorio nazionale, modificando le condizioni climatiche di questi giorni. La situazione sembra evolversi rapidamente, con variazioni che si prevedono nel corso dei prossimi giorni.

Roma - L’anticiclone subtropicale garantirà sole e temperature sopra media fino a metà settimana, ma nel fine settimana potrebbero affacciarsi temporali e aria più fresca sull’Italia intera. L’anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena meteo italiana anche nei primi giorni della prossima settimana, portando stabilità, sole diffuso e un ulteriore aumento delle temperature. Le ultime proiezioni confermano una fase dal sapore pienamente estivo, con valori termici superiori alla media del periodo almeno fino a mercoledì o giovedì. Il tempo resterà in prevalenza asciutto su gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Nord, dove il caldo tenderà a intensificarsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo anomalo sull’Italia, poi cambia tutto: cosa può succedere nel weekend prossimo

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Previsioni Meteo, weekend pazzesco con caldo anomalo in arrivo da Nord! Ma a Capodanno cambia tutto!

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