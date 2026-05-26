Ponte del 2 giugno all' Oasi WWF di Castel Romano

Durante il ponte del 2 giugno, l’Oasi WWF di Castel Romano sarà aperta al pubblico con un programma di attività gratuite. Le iniziative prevedono visite guidate, laboratori e momenti di sensibilizzazione sulla tutela ambientale. Le attività sono rivolte a tutte le età e si svolgeranno nell’area dell’oasi, che rimarrà aperta per l’intero fine settimana.

Per il ponte del 2 giugno, l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano si prepara ad accogliere il pubblico con un programma speciale di attività gratuite dedicate alla scoperta e alla tutela dell’ambiente.Il 30 e 31 maggio spazio a “Le fioriture in Oasi”, un percorso immersivo tra colori, profumi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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