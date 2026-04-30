Primo Maggio all' Oasi WWF di Castel Romano

L’Oasi WWF di Castel Romano ha riaperto le sue porte, segnando l’inizio della stagione di visite e laboratori gratuiti. La struttura, che ha appena festeggiato due anni di attività, ha accolto finora circa 400.000 visitatori. La riapertura coincide con la ripresa delle attività all’aperto e delle iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dall’associazione.

Riapre la stagione di visite e laboratori gratuiti nell’Oasi affiliata WWF di Castel Romano, che ha appena festeggiato i suoi due anni di vita con 400mila visitatori al suo attivo.Aperta ogni giorno dalle 9 al tramonto, l’Oasi si estende per 11 ettari e offre un grande bosco mediterraneo con 2500.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno,... Dog Trek: escursione tra Summonte e l’Oasi WWF di PannaranoDomenica 8 febbraio 2026 l’associazione Irpiniavventura organizza un’escursione dedicata ai proprietari di cani e agli appassionati di attività... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta; I Sentieri di Maggio : torna il ricco programma di eventi a Buccheri, Oasi di Benessere degli Iblei; Eventi per bambini a Roma nel weekend del 25 e 26 aprile 2026. Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orariPrimo Maggio Festa dei Lavoratori, ma la spesa non si ferma ovunque. Tra chi sceglie la chiusura e chi resta operativo, ecco dove trovare le saracinesche alzate. Da Esselunga a Coop, Conad e Lidl, Eur ... msn.com Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera - facebook.com facebook Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram ift.tt/6p2jKL7 x.com