Ponte Ciucci detta i tempi | Progetto approvato entro estate poi i lavori

Considerate le procedure previste dal nuovo decreto legge Commissari e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l'iter approvativo possa essere completatoentro la fine dell'estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno. Il cronoprogramma della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Ponte, confermati i pieni poteri a Ciucci: "Progetto pronto entro l'estate, poi i lavori"Il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa si è riunito questa mattina sotto la presidenza di Maurizio Basile.

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Iter approvativo entro fine estate 2026"L'iter approvativo del Ponte sullo Stretto dovrebbe concludersi entro l'estate 2026, secondo le stime ufficiali.

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