Ponte Ciucci detta i tempi | Progetto approvato entro estate poi i lavori
Il progetto del ponte dovrebbe ricevere l’approvazione entro la fine dell’estate 2026, secondo quanto dichiarato da un rappresentante. Le procedure previste dal nuovo decreto legge Commissari sono in corso, con attività già avviate. Una volta completato l’iter approvativo, si prevede di iniziare i lavori nella parte finale dell’anno. La tempistica indicata permette di rispettare i passaggi necessari prima di avviare la fase di costruzione.
Considerate le procedure previste dal nuovo decreto legge Commissari e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l'iter approvativo possa essere completatoentro la fine dell'estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell'ultimo trimestre dell'anno. Il cronoprogramma della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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