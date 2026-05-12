Ponte confermati i pieni poteri a Ciucci | Progetto pronto entro l' estate poi i lavori
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa si è riunito questa mattina sotto la presidenza di Maurizio Basile. Durante l'incontro sono stati confermati i pieni poteri all'amministratore delegato, che ha annunciato il completamento del progetto entro l’estate. Successivamente, sono previsti l’avvio dei lavori e l’avanzamento delle fasi successive.
Si è riunito stamane il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa presieduto dal presidente, Maurizio Basile.Alla riunione è intervenuto il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che ha dichiarato: “Prosegue.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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