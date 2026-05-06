Le prossime due settimane saranno decisive per il Napoli riguardo al recupero di Romelu Lukaku, il cui ritorno in campo rappresenta un punto chiave per la squadra. Il calciatore sta seguendo un percorso di riabilitazione, mentre i dirigenti monitorano attentamente i progressi. La situazione attuale coinvolge anche lo staff medico e l’allenatore, che devono valutare le tempistiche e le possibilità di reinserimento in rosa.

Il recupero di Romelu Lukaku resta un tema centrale in casa Napoli. Il centravanti belga, salvo sorprese, non sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna. La sua presenza resta invece ancora in dubbio per la gara successiva contro il Pisa. Una convocazione non è del tutto esclusa, ma serviranno segnali positivi nei prossimi giorni. La situazione, però, non riguarda soltanto il campo. Secondo Il Mattino, nel club resta una piccola speranza di ricucire lo strappo tra Lukaku e Antonio Conte. Il rapporto tra i due viene da lontano. Si conoscono bene. Hanno condiviso momenti importanti e proprio questo legame potrebbe aiutare a superare una fase diventata più complicata del previsto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku-Conte, due settimane decisive per il Napoli

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