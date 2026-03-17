domani prata poi fano e pineto consar due settimane decisive

Domani si disputano le partite di Prata, Fano e Pineto. La capolista Prata ha subito una sconfitta a Brescia, mentre la Consar ha vinto a Catania. Questi risultati hanno cambiato la posizione in classifica di Serie A2. Le prossime due settimane saranno decisive per le squadre coinvolte.

Il ko della capolista Prata a Brescia e il contemporaneo successo della Consar a Catania, hanno ridisegnato il volto della classifica di A2. A 3 turni dalla conclusione della regular season, Pineto e Prata sono in vetta a quota 50; Ravenna e Brescia inseguono a 47. I ravennati giocheranno in casa – domani sera alle 20 e domenica 29 alle 18 – contro le prime della classe, ovvero, rispettivamente, Prata e Pineto. Nel mezzo, ci sarà la trasferta di Fano, contro una squadra che, nel frattempo, ha allargato la schiera degli ex (dopo Coscione, Mengozzi e Ricci, ora c’è anche coach Bonitta). Il 3-1 in rimonta di Catania ha messo in mostra Nicolò Ciccolella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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