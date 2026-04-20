Maxi tamponamento tra quattro camion autostrada chiusa | VIDEO

Alle ore 11:00 di oggi, un maxi tamponamento coinvolgendo quattro camion ha causato la chiusura di un tratto dell’autostrada A14 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, nel tratto tra il km 21 e altri punti vicini. L’incidente si è verificato all’interno di questa tratta, provocando l’interruzione della circolazione e la paralisi del traffico. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Dalle ore 11:00 di oggi, 20 aprile, un tratto della A14 Bologna-Taranto è paralizzato a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 21, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera.Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio, ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma Notizie correlate Maxi tamponamento tra quattro camion, autostrada chiusaDalle ore 11:00 di oggi, 20 aprile, un tratto della A14 Bologna-Taranto è paralizzato a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 21, nel... Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa per maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, traffico in tilt e disagiL’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta bloccata per un maxi tamponamento in galleria avvenuto tra Milazzo e Rometta che ha visto coinvolti circa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti. Riaperta dopo ore la A1 in direzione di Bologna; Quattro feriti in un maxi schianto tra mezzi pesanti in A1 a Guardamiglio VIDEO; Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata; Maxi tamponamento tra 5 tir sull'autostrada A1 a Somaglia: 2 persone incastrate nei veicoli, traffico bloccato. Quattro feriti in un maxi schianto tra mezzi pesanti in A1 a Guardamiglio VIDEOTamponamento tra mezzi pesanti sulla A1, a Guardamiglio quattro feriti. Un elisoccorso è atterrato poco prima delle 12:30 e un secondo è stato richiesto in un secondo momento a seguito dello scontro t ... ilcittadino.it Tamponamento fra tir in Autosole. Cinque i feriti tre i più graviSOMAGLIA (Lodi) Maxi tamponamento tra cinque tir, ieri, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all’altezza ... ilgiorno.it Tamponamento a catena sulla Statale Vigevanese a Gaggiano: coinvolti tre tir e un’auto milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Battipaglia, madre e figlia di 3 anni ferite in un tamponamento: trasportate in ospedale - facebook.com facebook