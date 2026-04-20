Maxi tamponamento tra quattro camion autostrada chiusa

Un maxi tamponamento tra quattro camion ha provocato la chiusura di un tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, a partire dalle 11:00 di oggi, 20 aprile. L’incidente si è verificato al km 21 e ha causato il blocco totale del traffico in quella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Dalle ore 11:00 di oggi, 20 aprile, un tratto della A14 Bologna-Taranto è paralizzato a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 21, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera.Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio, ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Worst Highway Accidents Ever Captured on Dashcam

Notizie correlate

Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa per maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, traffico in tilt e disagiL’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta bloccata per un maxi tamponamento in galleria avvenuto tra Milazzo e Rometta che ha visto coinvolti circa...

Maxi tamponamento in tangenziale sud: coinvolte quattro auto e un camionIncidente stradale nel tratto della tangenziale Sud di Parma compreso tra via Volturno e la zona della Crocetta, dove sono rimasti coinvolti quattro...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maxi tamponamento sull’Autosole tra 5 Tir: conducenti intrappolati e feriti. Riaperta dopo ore la A1 in direzione di Bologna; Quattro feriti in un maxi schianto tra mezzi pesanti in A1 a Guardamiglio VIDEO; Gigantesco incidente in tangenziale a Collegno: maxi-tamponamento a catena tra dieci auto, circolazione paralizzata; Maxi tamponamento tra 5 tir sull'autostrada A1 a Somaglia: 2 persone incastrate nei veicoli, traffico bloccato.

Quattro feriti in un maxi schianto tra mezzi pesanti in A1 a Guardamiglio VIDEOTamponamento tra mezzi pesanti sulla A1, a Guardamiglio quattro feriti. Un elisoccorso è atterrato poco prima delle 12:30 e un secondo è stato richiesto in un secondo momento a seguito dello scontro t ... ilcittadino.it

Tamponamento fra tir in Autosole. Cinque i feriti tre i più graviSOMAGLIA (Lodi) Maxi tamponamento tra cinque tir, ieri, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e il Basso Lodigiano, all’altezza ... ilgiorno.it

Tamponamento a catena sulla Statale Vigevanese a Gaggiano: coinvolti tre tir e un’auto milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Battipaglia, madre e figlia di 3 anni ferite in un tamponamento: trasportate in ospedale - facebook.com facebook