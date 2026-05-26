Notizia in breve

Durante un controllo di routine, gli agenti di polizia penitenziaria hanno scoperto un pacco contenente droga nascosta tra vestiti destinati a un detenuto in un carcere dell’Irpinia. La sostanza stupefacente, abilmente occultata, è stata sequestrata durante l’ispezione, evitando che entrasse nell’istituto. L’intervento ha impedito possibili conseguenze per l’ordine interno e la sicurezza. Gli agenti, nonostante le difficili condizioni operative, continuano a lavorare con impegno e professionalità.