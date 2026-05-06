In arrivo nuovi agenti di polizia penitenziaria per contrastare la carenza di personale in carcere

Il Governo ha annunciato l'invio di 26 agenti di polizia penitenziaria destinati agli istituti di Carinola e Ariano Irpino. La misura mira a far fronte alla carenza di personale nelle carceri, con l'obiettivo di migliorare la gestione e la sicurezza all’interno delle strutture. La decisione si inserisce in un piano più ampio di incremento delle risorse dedicate al settore penitenziario.

Nuovi agenti al carcere di Carinola. E' quanto deciso dal Governo che ha destinato 26 unità tra gli istituti di pena di Carinola e di Ariano Irpino. Si tratta di agenti che hanno concluso il 186esimo Corso e che sono stati assegnati presso i due penitenziari campani.Soddisfazione è stata espressa.🔗 Leggi su Casertanews.it

30.01.2026 ROMA: ARRESTATO UN AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

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