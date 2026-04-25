Polizia penitenziaria sequestra un ingente quantitativo di stupefacente nel carcere di Vasto
La polizia penitenziaria di Vasto ha scoperto un grande quantitativo di droga all’interno del carcere di via Torre Sinello. Il materiale, ritenuto cocaina, è stato sequestrato durante un controllo all’interno della struttura. L’operazione ha coinvolto gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno trovato la sostanza nascosta tra i locali del penitenziario. Sono in corso ulteriori verifiche per identificare i responsabili dell’introduzione dello stupefacente.
La polizia penitenziaria di Vasto ha rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente, probabilmente cocaina, introdotta nel carcere di via Torre Sinello. L'operazione è stata messa a segno nei giorni scorsi, l'ispezione nell'istituto di pena è stata coordinata dal dirigente Sandro Sabatini come.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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