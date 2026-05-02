Una suora ha recentemente attirato l’attenzione sui social media grazie a un post su Instagram in cui raccontava di pregare e ascoltare musica di Michael Jackson. La sua passione per il cantante statunitense, che ha suscitato numerosi commenti e condivisioni, ha fatto il giro del web, rendendo la sua storia tra le più condivise delle ultime settimane. La vicenda ha attirato l’interesse di molti utenti, sorprendendo per il contrasto tra immagine religiosa e musica pop.

Una suora, un post su Instagram e una passione inaspettata: così nasce una delle storie virali più sorprendenti degli ultimi giorni. Protagonista è Nancy Usselmann, religiosa americana che ha conquistato il web raccontando il suo legame con Michael Jackson. Le sue parole, semplici ma autentiche, hanno colpito migliaia di persone perché mostrano qualcosa di raro: l’incontro tra spiritualità e cultura pop. “ Conoscevo ogni canzone e ballavo anche tutte le mosse ”, ha scritto, rivelando un lato personale che ha emozionato il pubblico. Ed il risultato è stato un’ondata di condivisioni che ha trasformato il suo racconto in un caso mediatico. Tutto nasce dalla visione del film dedicato al Re del Pop, intitolato Michael, che la religiosa ha visto insieme alla sua comunità come parte di una celebrazione personale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La suora fan di Michael Jackson diventata virale: “Pregavo e ascoltavo Michael Jackson”

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