Una grave carenza di personale sta causando un aumento dei carichi di lavoro e una situazione organizzativa difficile da gestire. La mancanza di assunzioni stabili contribuisce a questa condizione, rendendo il funzionamento quotidiano sempre più complesso. La situazione rischia di diventare insostenibile se non si interviene con nuove assunzioni. Attualmente, il personale disponibile non è sufficiente per coprire tutte le esigenze operative.

Grave carenza di personale, carichi di lavoro sempre più pesanti e una situazione organizzativa che rischia di diventare strutturalmente insostenibile. L’Istituto di riabilitazione e cura Santa Margherita, gestito da Asp Pavia, affronta da tempo numerose criticità che interessano lavoratori e servizi della struttura. Il personale ne ha discusso ieri in un’assemblea promossa da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Rsu. All’incontro è emersa la crescente preoccupazione sulla mancanza di personale soprattutto dopo che una dozzina di addetti ha lasciato il posto. Così, per consentire di usufruire del diritto alle ferie, si ricorre a soluzioni esterne e appalti temporanei in modo da garantire la copertura del periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poco personale, troppo lavoro: "Servono delle assunzioni stabili"

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I giovani NON LAVORANO perché sono SVOGLIATI La verità che nessuno vuole dire

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