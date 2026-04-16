Personale comunale Latino Mpa | Servono nuove assunzioni subito

Nella nona commissione consiliare permanente si è discusso di personale comunale, evidenziando la necessità di effettuare nuove assunzioni senza indugi. Il funzionamento dell’amministrazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini dipendono in modo diretto dalla disponibilità di risorse umane. Il tema è stato al centro delle discussioni, sottolineando l’urgenza di intervenire per rafforzare l’organico comunale.

Il personale comunale, tema centrale per la nona commissione consiliare permanente, rappresenta un nodo strategico per il funzionamento della macchina amministrativa e per la qualità dei servizi ai cittadini. "Senza un piano assunzionale concreto e tempestivo, interi uffici rischiano di rimanere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ospedale Livorno, sanitari Usb in presidio contro la carenza di personale: "Assunzioni subito e scorrimento delle graduatorie"La protesta di medici, infermieri e operatori socio sanitari: "Si continua a ricorrerere alle agenzie interinali anziché chiamare dalle graduatorie"... Maltempo, Latino (Mpa): “Destinare i fondi dei fuochi di Sant’Agata alla ricostruzione”“Destinare le risorse della tassa di soggiorno, previste come ogni anno per la realizzazione dello spettacolo dei fuochi d’artificio in onore di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Personale comunale, Latino (Mpa): Servono nuove assunzioni subito; Catania, mozione del gruppo Mpa-Grande Sicilia: Promuovere la cultura della pace partendo dalla comunità. Personale comunale, Latino (Mpa): Servono nuove assunzioni subitoNel triennio 2026-2028 - spiega la consigliera autonomista - sono previsti circa 480 pensionamenti, con il rischio di scendere sotto gli 800 dipendenti. Un dato che impone scelte rapide ... cataniatoday.it Comune di Catania: l’MPA sollecita un piano assunzionale straordinario contro l’emergenza pensionamentiAllarme organico al Comune di Catania, l’MPA chiede un piano assunzionale immediato per scongiurare la paralisi degli uffici. La consigliera Simona Latino sottolinea la criticità dei 480 pensionamenti ... cataniaoggi.it L'Amministrazione Comunale esprime profondo dolore per la scomparsa del dipendente Franco Viscomi, figura storica del personale. Franco ha sempre servito il nostro paese con impegno, sacrificio e dedizione, garantendo il suo supporto in ogni circostanza - facebook.com facebook