Su 316 mila bandi pubblicati con fondi del Pnrr, solo nel 34% dei casi è stata inserita la clausola dedicata alla promozione dell’occupazione femminile. La maggior parte delle gare non prevede misure specifiche per favorire la parità di genere, nonostante le promesse fatte dal governo. I dati sono stati elaborati da Openpolis.

316mila gare bandite con i soldi del Pnrr, e la clausola che doveva trasformare il piano in uno strumento di occupazione femminile è stata inserita appena nel 34% dei casi. Nella metà esatta dei bandi, il 50,8%, della riserva non c’è traccia. Lo certifica una nuova analisi di Openpolis del 25 maggio 2026 su dati Anac. Il governo guidato dalla prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica, Giorgia Meloni, chiude la stagione del piano con un bilancio che le donne italiane possono leggere riga per riga. L’articolo 47 del decreto legge 772021 obbligava le imprese aggiudicatarie a riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e a giovani sotto i 36 anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pnrr e parità di genere, le promesse mancate del governo Meloni: ecco i dati elaborati da Openpolis

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