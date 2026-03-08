8 marzo le occasioni mancate del governo Meloni per le donne | congedo parentale ddl Stupro caregiver e prevenzione della violenza

Il governo Meloni ha incontrato diverse critiche in occasione dell’8 marzo, tra cui il rifiuto di approvare il congedo parentale paritario e il mancato finanziamento per la prevenzione della violenza sulle donne. È stata approvata la modifica del reato di femminicidio, che ora prevede pene più severe, ma non sono stati adottati interventi significativi sul ddl Stupro o sul sostegno ai caregiver.

Congedo parentale paritario? Bocciato. Reato di femminicidio? Sì, per la prima volta. Ma senza soldi per la prevenzione. La legislazione contro le violenze sessuali? Via il concetto di consenso, solo perché la Lega ha puntato i piedi. Difficile parlare di diritti, mentre il mondo è sotto le bombe. Ma nel giorno in cui la politica dedicherà slogan per celebrare le donne e le loro conquiste, ripercorriamo alcune delle occasioni perse del governo Meloni (e del Parlamento) per rendere l'Italia più equa e abbattere le discriminazioni. Via le consigliere di parità Che sia una coincidenza temporale sfortunata o un atto consapevole, resta il fatto che alla vigilia dell'8 marzo è stato depositato in Parlamento un decreto legislativo che abolisce le consigliere regionali di parità.