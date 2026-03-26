Senza fissa dimora in Italia | i dati Istat e le promesse mancate del governo sulla casa

Il 25 marzo 2026, l’Istat ha reso noto che in Italia ci sono 10.037 adulti senza fissa dimora, rilevati durante un censimento effettuato nella notte del 26 gennaio in quattordici città metropolitane. Questi dati rappresentano un aggiornamento sul fenomeno dell’assenza di una residenza stabile nel paese, un tema al centro di alcune promesse politiche non ancora realizzate riguardo alle politiche abitative.

10.037. È il numero che l’Istat ha consegnato al Paese il 25 marzo 2026. Adulti senza fissa dimora, censiti nella notte del 26 gennaio in quattordici città metropolitane. Adulti in età lavorativa, per lo più: la fascia tra i 31 e i 60 anni rappresenta il 73,2% di chi dorme in strada. Persone che fino a poco tempo fa avevano un contratto, una famiglia, un indirizzo. Delle 10.037 persone censite, 5.563, il 55,4%, hanno trovato riparo in strutture di accoglienza notturna. Le altre 4.474 erano in strada o in edifici abbandonati. L’Istat avverte che quei numeri non fotografano l’intero fenomeno: la rilevazione copre quattordici città, e tra i senza dimora ci sono individui non iscritti all’anagrafe o residenti altrove. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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