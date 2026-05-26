Matteo Santinelli è stato confermato sindaco di Petriolo con il 73,35% dei voti, equivalenti a 831 preferenze. La consultazione ha visto inoltre un candidato ottenere il 26% delle preferenze, mentre altri candidati hanno ricevuto meno voti. La partecipazione e i risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria di Santinelli rappresenta il secondo mandato consecutivo con lo stesso schieramento politico.

Plebiscito per Matteo Santinelli. Col 73,35%, pari a 831 voti, è stato confermato sindaco con Insieme per Petriolo. L’avversario Domenico Luciani, che era stato primo cittadino dal 2015 al 2020, con la squadra Petriolo Domani si è fermato al 26,65% (302 voti). "Non c’era mai stato un divario così grande – commenta il sindaco bis –, una bella dimostrazione di fiducia e affetto da parte dei cittadini. Dedico questa vittoria a mio padre, Mario, che non c’è più. E a mio figlio, Filippo, che nascerà fra pochi mesi. È stato riconosciuto e ripagato il grande lavoro fatto finora. Questo risultato ci carica ulteriormente di responsabilità verso i cittadini per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plebiscito a Petriolo. Santinelli concede il bis, Luciani si ferma al 26%

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Petriolo, stravince Matteo SantinelliNel comune di Petriolo, alle elezioni del 25 maggio 2026, Matteo Santinelli ha ottenuto il 73,35% dei voti e si è confermato sindaco.

Euro Cup: si ferma ai quarti di finale il cammino del PlebiscitoLa squadra femminile del Plebiscito si è fermata ai quarti di finale dell'Euro Cup di pallanuoto, interrompendo così la propria corsa nella...

Si parla di: Plebiscito a Petriolo. Santinelli concede il bis, Luciani si ferma al 26%.

Elezioni Petriolo, stravince Matteo SantinelliIl sindaco uscente prende il 73,35%, Luciani si ferma al 26,65% ... msn.com

Elezioni a Petriolo e Ussita: candidati sindaci e listeA presentarsi sono il sindaco uscente Matteo Santinelli e l’ex sindaco Domenico Luciani. La motivazione principale che ci ha portati a candidarci è offrire al paese un’alternativa concreta. Così ... ilrestodelcarlino.it