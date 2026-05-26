Plebiscito a Petriolo Santinelli concede il bis Luciani si ferma al 26%

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Santinelli è stato confermato sindaco di Petriolo con il 73,35% dei voti, equivalenti a 831 preferenze. La consultazione ha visto inoltre un candidato ottenere il 26% delle preferenze, mentre altri candidati hanno ricevuto meno voti. La partecipazione e i risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede. La vittoria di Santinelli rappresenta il secondo mandato consecutivo con lo stesso schieramento politico.

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Plebiscito per Matteo Santinelli. Col 73,35%, pari a 831 voti, è stato confermato sindaco con Insieme per Petriolo. L’avversario Domenico Luciani, che era stato primo cittadino dal 2015 al 2020, con la squadra Petriolo Domani si è fermato al 26,65% (302 voti). "Non c’era mai stato un divario così grande – commenta il sindaco bis –, una bella dimostrazione di fiducia e affetto da parte dei cittadini. Dedico questa vittoria a mio padre, Mario, che non c’è più. E a mio figlio, Filippo, che nascerà fra pochi mesi. È stato riconosciuto e ripagato il grande lavoro fatto finora. Questo risultato ci carica ulteriormente di responsabilità verso i cittadini per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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