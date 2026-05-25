elezioni petriolo stravince matteo santinelli

Nel comune di Petriolo, alle elezioni del 25 maggio 2026, Matteo Santinelli ha ottenuto il 73,35% dei voti e si è confermato sindaco. La sua lista, Insieme per Petriolo, ha conquistato la maggioranza delle preferenze. La partecipazione alle urne non è stata specificata. Nessun altro candidato ha raggiunto percentuali significative. La conferma di Santinelli avviene dopo il voto di fine maggio.

Petriolo, 25 maggio 2026 – Col 73,35% di voti, è stato riconfermato sindaco Matteo Santinelli, al timone della lista Insieme per Petriolo. L’avversario Domenico Luciani, che era stato primo cittadino dal 2015 al 2020, con la squadra Petriolo Domani si è fermato al 26,65%. “Una bella dimostrazione di fiducia – il commento a caldo di Santinelli, commosso -. È stato riconosciuto e ripagato il grande lavoro fatto finora. Questo risultato ci carica ulteriormente di responsabilità verso i cittadini per i prossimi cinque anni. Stanno per essere affidati i lavori al loggiato del cimitero; la palestra invece sarà completata per il nuovo anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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