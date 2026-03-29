Euro Cup | si ferma ai quarti di finale il cammino del Plebiscito

La squadra femminile del Plebiscito si è fermata ai quarti di finale dell'Euro Cup di pallanuoto, interrompendo così la propria corsa nella competizione europea. La partita si è conclusa con la squadra avversaria che ha ottenuto la vittoria e l'accesso alle semifinali, segnando la fine del percorso per la formazione italiana nella manifestazione continentale.

Svanisce il sogno europeo della compagine femminile del Plebiscito impegnata nei quarti di finale di Euro Cup di pallanuoto. La sfida di ritorno si è giocata ieri 28 marzo nella piscina Bvsc Sportuszoda di Budapest. Le padrone di casa del Bvsv Zuglò si sono imposte con il netto risultato di 13 a 8. L’avvio di partita è stato equilibrato, con un iniziale 2-2. Il match ha subito però una brusca interruzione a seguito dell’infortunio al dito di Alessia Millo, costretta a lasciare la vasca. Alla ripresa del gioco le magiare hanno preso il controllo della gara infilando un parziale di 6-0 che ha indirizzato l’incontro. Al cambio campo il parziale è stato di 8-3 per le ungheresi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Euro Cup: si ferma ai quarti di finale il cammino del Plebiscito Articoli correlati Leggi anche: ATP Adelaide 2026, Paul e Davidovich Fokina ai quarti. Si ferma il cammino di Vavassori Leggi anche: Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: 7-4 all’Algeria e si vola ai quarti! Contenuti utili per approfondire Euro Cup si ferma ai quarti di finale... Temi più discussi: Eurocup: la Pallanuoto Trieste vola in semifinale. Si ferma la corsa del Plebiscito Padova; ? Rimonta storica di Minnesota, Doncic ne scodella 43, Boston ferma OKC; Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: I Lakers volano sulle ali di Doncic, Atlanta non si ferma più; Live Orlando Magic - San Antonio Spurs - NBA: Punteggi & Highlights Basket - 04/12/2025. Eurocup: la Pallanuoto Trieste vola in semifinale. Si ferma la corsa del Plebiscito PadovaRiserva alterne fortune alle formazioni italiane il fine settimana dedicato al ritorno dei quarti di finale di Euro Cup femminile. Gara 2 sorride alla ... oasport.it Pallanuoto Trieste in semifinale Euro Cup, ospiterà la Final FourUn fine settimana di intense emozioni ha caratterizzato la pallanuoto femminile italiana, impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Euro Cup. La Pallanuoto Trieste ha dimostrato la sua superiorità ... it.blastingnews.com Pallanuoto Trieste, doppio colpo: uomini corsari a Firenze, donne in semifinale di Euro Cup Seguici su Instagram per notizie in tempo reale, aggiornamenti esclusivi e tutti i contenuti di Trieste News. https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4Z - facebook.com facebook