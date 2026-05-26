In diversi comuni della provincia di Lecco, il voto ha portato a conferme di amministrazioni uscenti, ritorni di candidati già presenti e anche a un cambio di gestione in alcuni casi. La città di Calco ha scelto la continuità, mentre a La Valletta si è verificato un risultato inatteso. Le elezioni hanno interessato sia le cariche di sindaco sia i consigli comunali.

Conferme, ritorni, ma anche un ribaltone nei paesi della provincia di Lecco al voto per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali. E un dato comune a tutti: l’ulteriore calo generalizzato dell’ affluenza, crollata al 58% rispetto al 64% della precedente tornata. Anzi, due dati comuni a tutti: l’assenza di sindache, perché le uniche due candidate – una a Lecco, una a La Valletta Brianza - non hanno vinto. In attesa del ballottaggio per scegliere chi governerà Lecco, il capoluogo, tra l’uscente Mauro Gattinoni del centrosinistra e lo sfidante in vantaggio Filippo Boscagli che ha sdel centrodestra, a Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lari, Parlasco e Sueglio sono state assegnate le fasce tricolori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Plebisciti e ribaltoni. Calco vota la continuità. Sorpresa a La Valletta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, Marchegiani vota la continuità: «D’Aversa merita la conferma. E per la porta dico Falcone»Luca Marchegiani, ex portiere del Torino, ha espresso il proprio sostegno alla conferma di D’Aversa come allenatore della squadra, giudicandolo...

Alberto Valli sindaco de La Valletta BrianzaA La Valletta Brianza, Alberto Valli ha vinto le elezioni comunali con il 54,47% delle preferenze.