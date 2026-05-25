Alberto Valli sindaco de La Valletta Brianza

A La Valletta Brianza, Alberto Valli ha vinto le elezioni comunali con il 54,47% delle preferenze. La sua lista ha ottenuto la maggioranza dei voti, superando gli avversari. La proclamazione è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede, che ha confermato il risultato. La consultazione ha visto una partecipazione elevata tra gli elettori del paese.

A La Valletta Brianza vince Alberto Valli, candidato sindaco de “La Valletta partecipa”, con il 54,47% delle preferenze (1.163 voti): sfida vinta con Anna Maria Perego ("La Valletta 2026"), fermatasi al 45,53% (972 voti). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alberto Valli, sindaco di La Valletta brianza

Notizie e thread social correlati

Merate, compra tutti i libri in vetrina e li regala alla biblioteca della Valletta BrianzaUna cliente di Merate ha chiesto di acquistare tutti i libri esposti in vetrina di un negozio e li ha poi donati alla biblioteca della Valletta...

L’ultima rinascita di un antico borgo medievale nel Lecchese: così l’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza avrà un futuro nel socialeUn antico borgo medievale nel Lecchese sta vivendo una nuova fase di valorizzazione grazie alla trasformazione dell’oasi Galbusera Bianca, situata...

Argomenti più discussi: La Valletta, l’appello al voto di Alberto Valli: Con noi concretezza e volontà di ascolto; La Valletta partecipa, Alberto Valli: bilancio della campagna elettorale. Un percorso di ascolto che sarà metodo di lavoro; Sei comuni lecchesi al voto oltre a Lecco: coinvolti 21 mila residenti; I nuovi sindaci . Conto alla rovescia nei Comuni al voto.

La Valletta, l’appello al voto di Alberto Valli: Con noi concretezza e volontà di ascoltoIntervista ad Alberto Valli, candidato di La Valletta Partecipa Il tema dell’ascolto non è alternativo al fare, anzi: puntiamo su confronto e partecipazione LA VALLETTA BRIANZA – Questa campagna el ... msn.com