Torino Marchegiani vota la continuità | D’Aversa merita la conferma E per la porta dico Falcone

Luca Marchegiani, ex portiere del Torino, ha espresso il proprio sostegno alla conferma di D’Aversa come allenatore della squadra, giudicandolo meritevole di rimanere in carica. Ha inoltre commentato le recenti decisioni di mercato, menzionando la necessità di rafforzare la porta con un nuovo portiere. Marchegiani ha avuto una carriera importante con la formazione granata, culminata con la vittoria della Coppa Italia nel 1993.

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