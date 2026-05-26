Brescia ha raggiunto le semifinali dei playoff scudetto e affronterà l’Olimpia Milano al PalaLeonessa. La prima partita si gioca venerdì, mentre gara-2 è prevista per domenica.

Brescia vola in semifinale. Da venerdì affronterà l’Olimpia Milano al PalaLeonessa, con gara-2 domenica. La squadra di Cotelli capitalizza un secondo tempo perfetto, in cui piazza un parziale di 7-0 a fine terzo quarto che spacca la partita. Un Ivanovic a lungo immarcabile, e un Burnsell sempre letale, costruiscono il +24 che lascia i giuliani senza parole. Per la squadra lombarda è la terza semifinale consecutiva, la seconda in tre anni contro Olimpia Milano. Nel maggio 2024 finì 3-0 per i biancorossi, che poi avrebbero conquistato il loro ultimo Scudetto in quattro sfide con la Virtus Bologna. È la quarta gara-5 su quattro vinta nella storia del club dopo le tre di dieci anni fa nei playoff promozione di A2 con Andrea Diana in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff scudetto. Brescia in semifinale: sarà derby con l’Olimpia

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