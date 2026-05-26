Pizza eletto sindaco al primo turno | Da domani al lavoro per la città

Nello Pizza è stato eletto sindaco al primo turno ad Avellino. Ha ottenuto la maggioranza dei voti e si prepara a iniziare il suo mandato. La vittoria è stata annunciata durante la notte, con festeggiamenti tra i sostenitori. Da domani, Pizza si impegnerà nelle attività amministrative per la gestione della città. La tornata elettorale si è conclusa con questa affermazione, confermando la sua posizione come nuovo primo cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti È una notte di festa ad Avellino per Nello Pizza, eletto sindaco al primo turno al termine di una tornata elettorale che consegna al campo largo la guida della città. L’annuncio della vittoria ha fatto esplodere l’entusiasmo nella sede del PD di Avellino, dove tra applausi, cori e brindisi il neo sindaco è stato accolto dall’abbraccio della sua squadra e dei sostenitori. Con lui anche Piero De Luca, presente sul terrazzo della sede democratica per celebrare il risultato insieme ai dirigenti e ai candidati della coalizione. Visibilmente emozionato, Pizza ha affidato alle prime parole il senso della responsabilità che accompagna il successo elettorale: “ Sì, è un grande risultato, è bellissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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