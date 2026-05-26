Pizza è il sindaco di Avellino Palmieri Radici e Futuro | I partiti servono ancora i luoghi della discussione servono ancora

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Avellino è stato eletto dopo la vittoria di Nello Pizza. Pellegrino Palmieri di Radici e Futuro ha dichiarato che la vittoria rilancia il ruolo dei partiti e dei luoghi di discussione nella città. Secondo Palmieri, Avellino aveva sofferto per anni di improvvisazioni e personalismi, e ora si apre una fase diversa. La vittoria rappresenta un segnale di cambiamento per il centrodestra e il centrosinistra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vittoria di Nello Pizza ad Avellino rilancia il centrosinistra in una città che, secondo Pellegrino Palmieri di Radici e Futuro, aveva pagato a lungo il prezzo di «anni di improvvisazioni e personalismi». Un successo che, nelle parole del dirigente dem, non nasce per caso.Percorso e confronto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stipendi ancora congelati alla Startech: "Servono ancora tre giorni"Gli stipendi di aprile, inizialmente previsti per oggi, 8 maggio, non sono stati ancora accreditati ai dipendenti di Startech.

Ospedale di Sant’Agata de’ Goti, Valentino (Radici e Futuro): “Servono risposte vere”Un avviso pubblico è stato pubblicato dall’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, in merito a un progetto denominato “Valentino (Radici e Futuro)”.

Temi più discussi: Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino: il PD è il primo partito della città; Elezioni comunali ad Avellino, Pizza del Campo Largo è il nuovo sindaco; Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino; Nello Pizza, chi è il candidato alle elezioni di Avellino.

pizza è il sindacoAvellino, il sindaco Pizza: Governare non sarà facile, ma è una sfida interessanteAmministrare Avellino non sarà facile, ma questo rende la sfida ancora più entusiasmante. Dal centro ai quartieri fino alle contrade. Nello Pizza e il campo ... ilmattino.it

pizza è il sindacoNello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino: il PD è il primo partito della cittàÈ Nello Pizza il nuovo sindaco di Avellino. Il candidato del campo largo sbaraglia al primo turno gli ultimi due primi cittadini del capoluogo, Gianluca Festa e Laura Nargi. ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web