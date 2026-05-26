Pizza è il sindaco di Avellino Palmieri Radici e Futuro | I partiti servono ancora i luoghi della discussione servono ancora

Il nuovo sindaco di Avellino è stato eletto dopo la vittoria di Nello Pizza. Pellegrino Palmieri di Radici e Futuro ha dichiarato che la vittoria rilancia il ruolo dei partiti e dei luoghi di discussione nella città. Secondo Palmieri, Avellino aveva sofferto per anni di improvvisazioni e personalismi, e ora si apre una fase diversa. La vittoria rappresenta un segnale di cambiamento per il centrodestra e il centrosinistra.

La vittoria di Nello Pizza ad Avellino rilancia il centrosinistra in una città che, secondo Pellegrino Palmieri di Radici e Futuro, aveva pagato a lungo il prezzo di «anni di improvvisazioni e personalismi». Un successo che, nelle parole del dirigente dem, non nasce per caso.Percorso e confronto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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