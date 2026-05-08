Stipendi ancora congelati alla Startech | Servono ancora tre giorni

Gli stipendi di aprile, inizialmente previsti per oggi, 8 maggio, non sono stati ancora accreditati ai dipendenti di Startech. Nonostante le rassicurazioni aziendali sulle tempistiche di pagamento, il versamento non è stato effettuato e si attende ancora il saldo. La situazione crea incertezza tra i lavoratori, che dovranno aspettare ulteriori tre giorni per ricevere le somme dovute.

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Nonostante le rassicurazioni di Startech sulle scadenze, gli stipendi di aprile che dovevano essere versati oggi, 8 maggio, non sono ancora arrivati ai dipendenti. Assente quindi, naturalmente, anche il bonus premiale per l'attesa proposto quattro giorni fa. In ballo il salario di 320 famiglie, i.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: La riapertura rimandata: al P1 di Abano Terme servono ancora alcuni giorni di lavori Brescia (ancora) maglia nera dell'ambiente: c'è un'emergenza ogni tre giorniMaglia nera, o fanalino di coda dir si voglia: nero su bianco nell'ultima relazione Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Danielis (M5s): Basta far gestire crisi industriali a improvvisatori; Doppio incendio doloso alla Startech.