Pizza Design District architettura e innovazione per la pizzeria contemporanea

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, durante Tuttopizza, viene presentata una nuova pizzeria contemporanea con un design innovativo. L’edificio combina elementi di architettura moderna e tecnologie avanzate, con un’area di circa 300 metri quadrati. La struttura include spazi dedicati alla preparazione della pizza, aree di degustazione e un laboratorio di ricerca. La pizzeria utilizza materiali sostenibili e sistemi di automazione per la gestione degli ordini. La presentazione si concentra sulle caratteristiche architettoniche e funzionali dell’intervento.

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Tuttopizza presenta una delle novità più rilevanti della nona edizione: Pizza Design District, Concept Project realizzato in collaborazione con lo studio di progettazione Ars Constructa degli architetti Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito e dedicato all’evoluzione dello spazio pizzeria. Nel Padiglione 4 un’area esperienziale che non interpreta il locale come semplice contenitore funzionale, ma lo ripensa come luogo di relazione, accoglienza, racconto e identità visiva. Pizza Design District nasce da una constatazione ormai evidente nel settore: la pizzeria contemporanea non è più soltanto il luogo in... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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