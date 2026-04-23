Per una spiaggia più pulita l’azione dei volontari sul litorale di Latina

Da latinatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel capoluogo pontino, un gruppo di volontari di Plastic Free si è impegnato nella pulizia di una spiaggia locale. L’associazione, attiva da tempo nella sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica, ha organizzato un’attività di raccolta rifiuti lungo il litorale. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare le condizioni ambientali delle aree costiere e a promuovere comportamenti più responsabili tra i visitatori.

Si conferma anche nel capoluogo pontino l’impegno di Plastic Free, l’associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.Un nuovo appuntamento, che arriva quando l’estate è ormai alle porte, è in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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