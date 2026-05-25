Otto persone sono state fermate in relazione agli scontri avvenuti domenica sera prima del derby Torino-Juventus. Durante gli scontri, un tifoso è stato ferito e trasportato in terapia intensiva. La partita è stata posticipata e ha avuto inizio alle 21. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle dinamiche degli scontri o sulle identità degli arrestati è stato comunicato.

Ci sono otto fermati per gli scontri di domenica sera prima del derby Torino-Juventus, che hanno causato il ferimento di un tifoso bianconero e lo slittamento del fischio d’inizio alle 21.45. Il tifoso della Juventus rimasto ferito negli scontri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. L’uomo, ricoverato all’ospedale Molinette, resta in osservazione in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Secondo quando confermato da fonti sanitarie, l’uomo è stabile, ma resta sotto stretta osservazione. Nelle prossime ore è prevista l’esecuzione di una Tac di controllo. L’uomo ha riportato un trauma cranico dopo esser stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tifoso Juve ferito, è in terapia intensiva. Otto fermati per gli scontri

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