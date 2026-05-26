Pitta bis | boom della lista del sindaco all’opposizione c’è anche Tutolo
Alle elezioni comunali di Lucera, Antonio Tutolo ha ottenuto 669 preferenze, risultando il più votato. La sua performance si distingue rispetto alle Regionali di novembre, in cui aveva raccolto circa 10 preferenze. La lista del sindaco ha registrato un forte consenso, mentre l’opposizione, tra cui figura anche Tutolo, si è presentata con numeri significativi. La campagna elettorale ha visto un’affluenza elevata, con i voti distribuiti tra vari candidati e liste.
È Antonio Tutolo il campione di preferenze alle Comunali di Lucera, ça va sans dire. E a guardarli da lontano i suoi 669 voti, per uno che alle Regionali, solo a novembre, ha totalizzato la bellezza di 10.240 voti, di cui 6.095 solo a Lucera, sembrano anche un po’ pochini. Di certo, rispetto a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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