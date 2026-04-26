Tutolo sfida Pitta candidandosi a consigliere con Checchia Contro il sindaco uscente anche Di Battista

A Lucera, le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio prossimi, attirando l’attenzione per le candidature in campo. Tra i candidati, c’è chi si presenta con una lista di sostegno a un ex assessore, sfidando il sindaco uscente, mentre un altro si presenta con un altro candidato al consiglio comunale. La competizione coinvolge anche un ex deputato, che si candida contro il primo cittadino uscente.

Quelle di Lucera in programma il 24 e 25 maggio prossimi, sono le elezioni comunali di punta in provincia di Foggia. Nel comune più popoloso degli undici chiamati a rinnovare i rispettivi Consigli comunali, i candidati sindaco in campo sono tre.In primis c’è l’uscente Giuseppe Pitta con il suo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Si parla di: Lucera al voto, in corsa tre candidati sindaco e 15 liste: 321 aspiranti consiglieri.

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