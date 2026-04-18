Elezioni comunali 2026 Il sindaco uscente cerca il bis mentre l' opposizione è ' latitante'

Alle prossime elezioni comunali di maggio 2026, il sindaco uscente di Castel Campagnano ha annunciato la volontà di candidarsi nuovamente, confermando la sua presenza con la lista civica “Terra Viva”. Nel frattempo, l’opposizione locale non ha ancora presentato candidature ufficiali, lasciando un vuoto nella fase preparatoria della campagna elettorale. La situazione politica inizia a prendere forma, con il centrodestra e il centrosinistra ancora in attesa di sviluppi.

Il quadro politico in vista delle elezioni amministrative di maggio inizia a delinearsi. Nell’area dell’attuale maggioranza di Castel Campagnano è ormai certa la ricandidatura del sindaco uscente Gennaro Marcuccio, pronto a guidare nuovamente la lista civica “Terra Viva”.A pochi giorni dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali. Tre gruppi pensano alla coalizione per sfidare il sindaco uscenteNon si trova ancora l'intesa sul nome dell'aspirante primo cittadino ma si valuta la possibilità di un accordo politico per le amministrative Il... Elezioni comunali 2026, Apicella cerca il bis contro Griffo. Ma il quadro politico potrebbe allargarsiVerso il voto del 24 e 25 maggio il sindaco uscente prova la riconferma con tre liste civiche. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni comunali: domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni amministrative 2026 – istruzioni presentazione candidature; Amministrative 2026 - Il Vademecum Anci con gli adempimenti per la tornata elettorale di maggio; Elezioni Amministrative 2026. Elezioni comunali Milazzo, Vacca sfida Midili: confronto pubblico per il futuro della cittàIl candidato sindaco di Milazzo, Michele Vacca, rivolge ufficialmente un invito al sindaco uscente Pippo Midili per un confronto pubblico sui temi centrali per il futuro della città. In una fase così ... strettoweb.com Elezioni Comunali Imola 2026: cinque nomi in corsaA Imola il 24 e 25 maggio 2026 (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026) si andrà alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sono quattro gli sfidanti dell’attuale primo cittad ... bolognatoday.it La scossa di Aiello e le prossime elezioni comunali - facebook.com facebook Giovedì 9 aprile inizia la par condicio per le elezioni comunali che si terranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Comunicato Corecom FVG, disciplina par condicio e info: corecomfvg.it consiglio.regione.fvg.it x.com