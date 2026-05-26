Pistoia al centrosinistra la festa di Capecchi | Vince la politica del noi sarò il sindaco di tutti

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato del centrosinistra ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno, con un risultato superiore alle aspettative. Durante la festa, ha dichiarato che rappresenterà tutti i cittadini e ha sottolineato la vittoria della politica del “noi”. La sua vittoria è stata confermata con un margine ampio rispetto alle previsioni. La sua campagna ha coinvolto un ampio fronte di sostenitori, e il risultato finale ha dato un segnale chiaro di consenso.

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Pistoia, 26 maggio 2026 – “Mi aspettavo la vittoria al primo turno. Non me la aspettavo così ampia, ma pensavo che ce l’avremmo fatta: il clima era favorevole”. Sono le prime parole a caldo del neo sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, rappresentante del campo larghissimo del centrosinistra. La sua vittoria è talmente netta che i festeggiamenti iniziano già a metà pomeriggio e lui, il professore, fatica a prendere la parola, travolto da cori e applausi. E mostra, fra scaramanzia e orgoglio una bella cravatta: “La userò per andare ai tavoli con la Asl, con la Regione, con Hitachi, Con le Ferrovie. Ovunque ci sia bisogno. Sembrerò più serio. Avevo detto e promesso che mi sarei comprato una cravatta se fossi diventato sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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