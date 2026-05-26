Pistoia al centrosinistra la festa di Capecchi | Vince la politica del noi sarò il sindaco di tutti
Il candidato del centrosinistra ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno, con un risultato superiore alle aspettative. Durante la festa, ha dichiarato che rappresenterà tutti i cittadini e ha sottolineato la vittoria della politica del “noi”. La sua vittoria è stata confermata con un margine ampio rispetto alle previsioni. La sua campagna ha coinvolto un ampio fronte di sostenitori, e il risultato finale ha dato un segnale chiaro di consenso.
Pistoia, 26 maggio 2026 – “Mi aspettavo la vittoria al primo turno. Non me la aspettavo così ampia, ma pensavo che ce l’avremmo fatta: il clima era favorevole”. Sono le prime parole a caldo del neo sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, rappresentante del campo larghissimo del centrosinistra. La sua vittoria è talmente netta che i festeggiamenti iniziano già a metà pomeriggio e lui, il professore, fatica a prendere la parola, travolto da cori e applausi. E mostra, fra scaramanzia e orgoglio una bella cravatta: “La userò per andare ai tavoli con la Asl, con la Regione, con Hitachi, Con le Ferrovie. Ovunque ci sia bisogno. Sembrerò più serio. Avevo detto e promesso che mi sarei comprato una cravatta se fossi diventato sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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