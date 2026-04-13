Elezioni a Pistoia il candidato sindaco del centrosinistra è Giovanni Capecchi

A Pistoia, il centrosinistra ha scelto il proprio rappresentante per le prossime elezioni comunali. Si tratta di Giovanni Capecchi, che sarà il candidato sindaco del raggruppamento politico alle consultazioni previste. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane, con un annuncio pubblico che ha coinvolto i membri del partito e sostenitori della coalizione. La campagna elettorale prenderà il via nelle prossime settimane, con eventi e comizi programmati in città.

PISTOIA – Giovanni Capecchi sarà il candidato a sindaco del centrosinistra alle prossime comunali di Pistoia. È stato l’ex assessore in quota Europa Verde ad aggiudicarsi le primarie, facendo registrare il 56 per cento dei consensi a fronte del 44 per cento di Stefania Nesi, la candidata ufficiale del Partito Democratico. Pistoia è uno dei capoluoghi di provincia dove si andrà al voto il 22 e 23 di maggio, assieme a Prato e ad Arezzo. Il Comune è attualmente guidato da una giunta di centrodestra. Dopo l’elezione di Alessandro Tomasi a consigliere regionale (era il candidato governatore della coalizione di centrosinistra) l’ente è guidato dall’ex vicesindaca, ora facente funzioni, Anna Maria Celesti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Elezioni a Pistoia, il candidato sindaco del centrosinistra è Giovanni Capecchi Giovanni Capecchi vince le primarie, il centrosinistra ha scelto il candidato sindaco: “Ringrazio tutti per la fiducia”Pistoia, 12 aprile 2026 – Il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del comune di Pistoia sarà... Elezioni Comunali a Pistoia: primarie del centrosinistra, sfida Capecchi-Nesi domenica 12PISTOIA – Domenica 12 aprile 2026 si vota a Pistoia per le primarie del centrosinistra. Primarie. Al via la campagna di Giovanni Capecchi