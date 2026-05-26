Un commento di Pistocchi ha espresso grande tristezza per la conferenza tra De Laurentiis e Conte, definendola come una “messa in scena” triste e imbarazzante. Secondo il commentatore, si è trattato di una rappresentazione che ha mostrato due figure impegnate a recitare ruoli poco dignitosi, dando vita a una versione negativa di sé stessi. Nessun dettaglio sui contenuti della conferenza o sulle motivazioni di questa reazione.

È sembrata l’ultima triste messa in scena di due attorucoli di avanspettacolo, pronti a dare in pasto a tutti la più macabra e imbarazzante versione di loro stessi. No, la conferenza di Conte e De Laurentiis non è degna della dimensione raggiunta dal Napoli e sia la trivialità del patron sia le smorfie evitabili di Conte hanno contribuito a creare un imbarazzo palpabile. Non possiamo non essere d’accordo con Maurizio Pistocchi che su X ha commentato così il triste spettacolo. Pistocchi sulla conferenza De Laurentiis-Conte. Scrive Pistocchi su X: “La gente ha riso, a me personalmente questa press Conference, con il cellulare che squilla, De Laurentiis che straparla, e Conte che pubblicamente lo deride ha messo una grande tristezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pistocchi: “La conferenza De Laurentiis-Conte mi ha messo una grande tristezza”

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