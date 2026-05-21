?Pista ciclabile alla Pila Confartigianato attacca | Senso unico toppa peggiore del buco
La realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere della Pila ha suscitato nuove polemiche in città. Confartigianato ha criticato l'intervento, definendolo un rimedio peggiore del problema e evidenziando come la modifica alla viabilità abbia coinvolto un senso unico temporaneo. La decisione di adottare questa soluzione ha provocato discussioni tra residenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, portando nuovamente l’attenzione sulle scelte riguardanti la mobilità nel centro cittadino.
Non si ferma l'uragano ciclabile. La viabilità cittadina torna al centro delle polemiche, e questa volta la tensione si accende nel quartiere della Pila. Confartigianato Imprese di Viterbo interviene duramente sulla situazione del tratto stradale, dove l'installazione della pista ciclabile e dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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