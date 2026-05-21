?Pista ciclabile alla Pila Confartigianato attacca | Senso unico toppa peggiore del buco

Da viterbotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere della Pila ha suscitato nuove polemiche in città. Confartigianato ha criticato l'intervento, definendolo un rimedio peggiore del problema e evidenziando come la modifica alla viabilità abbia coinvolto un senso unico temporaneo. La decisione di adottare questa soluzione ha provocato discussioni tra residenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, portando nuovamente l’attenzione sulle scelte riguardanti la mobilità nel centro cittadino.

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Non si ferma l'uragano ciclabile. La viabilità cittadina torna al centro delle polemiche, e questa volta la tensione si accende nel quartiere della Pila. Confartigianato Imprese di Viterbo interviene duramente sulla situazione del tratto stradale, dove l'installazione della pista ciclabile e dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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