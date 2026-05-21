?Pista ciclabile alla Pila Confartigianato attacca | Senso unico toppa peggiore del buco

La realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere della Pila ha suscitato nuove polemiche in città. Confartigianato ha criticato l'intervento, definendolo un rimedio peggiore del problema e evidenziando come la modifica alla viabilità abbia coinvolto un senso unico temporaneo. La decisione di adottare questa soluzione ha provocato discussioni tra residenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, portando nuovamente l’attenzione sulle scelte riguardanti la mobilità nel centro cittadino.

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