Ciclabile di via della Pila scatta il senso unico e tornano i parcheggi

Dopo alcuni giorni di tensione, è stato deciso di istituire il senso unico di marcia lungo la pista ciclabile di via della Pila. Contestualmente, sono stati riattivati i parcheggi lungo la strada. La misura mira a risolvere le criticità legate alla viabilità e alla gestione dello spazio pubblico in quella zona. La scelta è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno annunciato il nuovo assetto per migliorare la circolazione e l’utilizzo dell’area.

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