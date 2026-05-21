Ciclabile di via della Pila scatta il senso unico e tornano i parcheggi
Dopo alcuni giorni di tensione, è stato deciso di istituire il senso unico di marcia lungo la pista ciclabile di via della Pila. Contestualmente, sono stati riattivati i parcheggi lungo la strada. La misura mira a risolvere le criticità legate alla viabilità e alla gestione dello spazio pubblico in quella zona. La scelta è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno annunciato il nuovo assetto per migliorare la circolazione e l’utilizzo dell’area.
Svolta sulla vicenda pista ciclabile di via della Pila dopo giorni di tensione. È stato istituito il senso unico di marcia, provvedimento che promette di sbrogliare una situazione che sembrava ormai arrivata a un punto di non ritorno. I veicoli potranno infatti transitare esclusivamente nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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