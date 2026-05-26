Pisa nel pallone | online la quarta puntata

È stata pubblicata questa mattina la quarta puntata del podcast «Pisa nel pallone». Il programma, dedicato ai temi legati alla squadra nerazzurra, viene aggiornato ogni mercoledì e presenta commenti e analisi sui fatti più recenti. La puntata è disponibile online e si avvale delle voci dei giornalisti de La Nazione.

Pisa, 26 maggio 2026 – Disponibile da questa mattina, come ogni mercoledì, la quarta puntata di «Pisa nel pallone», il podcast sui temi nerazzurri realizzato con le voci dei giornalisti de La Nazione. L’episodio è ascoltabile sul sito del giornale oltre che su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Terminato il campionato, il tema centrale è rappresentato dal futuro della panchina. Sarà esonerato, come atteso, Oscar Hiljemark? Quando accadrà? E, soprattutto, chi sono i profili in mente dalla società per sostituirlo? A queste domande sarà provata a dare una risposta in una nuova puntata tutta da ascoltare, per rimanere sempre aggiornati sulle tematiche di attualità del Pisa Sporting Club attraverso le parole dei giornalisti del vostro quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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PALLONE DORO DEI BAMBINI 3.0 - QUARTI DI FINALE

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