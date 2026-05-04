Pisa nel pallone | il podcast che racconta la squadra nerazzurra

Il 4 maggio 2026 a Pisa è stato presentato un nuovo podcast dedicato alle vicende del Pisa Sporting Club. Il programma si concentra sulle partite della squadra e sugli eventi legati al club nerazzurro. La trasmissione viene prodotta e diffusa online, con episodi regolari che approfondiscono le partite e le notizie relative alla squadra. La scelta di un podcast mira a coinvolgere i tifosi e gli appassionati di calcio locale.

Pisa, 4 maggio 2026 – Un podcast tutto in nerazzurro per raccontare le vicende calcistiche del Pisa Sporting Club. Le voci dei giornalisti de La Nazione di Pisa danno vita a «Pisa nel pallone», appuntamento settimanale per restare sempre aggiornati su ciò che gravita intorno al mondo del pallone sotto la Torre. Un approfondimento che potrete ascoltare ovunque vogliate su Spotify e su tutte le principali piattaforme di riferimento nonché sul nostro sito internet. Un modo per restare sempre connessi con la squadra del cuore, ma stavolta mettendosi in «ascolto», magari con delle cuffiette wi-fi o accendendo l’autoradio in auto. Il podcast sarà curato direttamente dai giornalisti de La Nazione di Pisa che quotidianamente seguono le vicende nerazzurre: dal mercato alle analisi; dai risultati ai retroscena.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurra Notizie correlate Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato»Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i... Leggi anche: Delitti, rapimenti, misteri: nasce “Bergamo Nera”, il podcast che racconta il lato oscuro della provincia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Parma - Pisa (1-0) Serie A 2025; Pisa-Lecce 1-2 | Il viaggio finisce qua: i nerazzurri scendono dal treno della A e retrocedono in cadetteria; Le pagelle di Pisa-Lecce: errori e ingenuità, non si salva nessuno; Serie B 2024/2025 Pisa Catanzaro 0 a 0 : Pari E Patta Alla Cetilar Arena -. Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurraOgni settimana approfondimenti sulle vicende del team con i giornalisti de La Nazione: dal mercato alle analisi; dai risultati ai retroscena. Le puntate avranno cadenza settimanale e saranno pubblicat ... lanazione.it Vittoria fondamentale a Pisa: Banda e Cheddira per il cambio di passoIl Lecce vince all'Arena Garibaldi e decreta la retrocessione dei neroazzurri. Dopo un primo tempo difficile, i giallorossi segnano due reti intervallate dal pari di Leris. calciolecce.it Regali speciali per la Festa della Mamma, ma non solo... Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook Pisa sconfitto in casa dal Lecce: i nerazzurri tornano in serie B dopo solo una stagione x.com